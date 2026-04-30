Imbiss-Klassiker über den Wolken: Tim Raues Currywurst erobert die Lüfte

Berlin - Die Currywurst des Berliner Sternekochs Tim Raue (52) gibt es künftig auch an Bord von Flugzeugen.

Tim Raue (52) zählt zu den erfolgreichsten Spitzenköchen Deutschlands. © Jens Kalaene/dpa

Die Airline Eurowings bietet das Gericht ab dem 1. Mai auf ausgewählten innereuropäischen Flügen an, wie das Unternehmen der Lufthansa am Donnerstag mitteilte.

Die "Currywurst by Tim Raue" sei speziell für den Verzehr in Reiseflughöhe entwickelt worden. "Hochwertige Rezeptur für besten Geschmack in Reiseflughöhe", heißt es weiter in der Mitteilung. Hintergrund ist, dass sich der Geschmackssinn unter den Bedingungen in der Flugzeugkabine verändert: Niedriger Luftdruck und trockene Luft schwächen die Wahrnehmung von Salz und Süße, während etwa Tomatenaromen intensiver bleiben.

Raue zählt heute zu den erfolgreichsten Spitzenköchen Deutschlands. Neben Fernsehauftritten betreibt er mehrere Restaurants und übernahm im August vergangenen Jahres die Gastronomie im Berliner Fernsehturm, wo ebenfalls eine Variante seiner Currywurst serviert wird.

Die Bordversion der Currywurst besteht laut Eurowings aus Schweinewurst mit einer speziell abgestimmten Würzsoße aus Jaipur-Curry, weißen Zwiebeln und Chili. Gemeinsam mit Raue und seinem Team habe man lange an der Rezeptur gearbeitet.