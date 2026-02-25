Berlinale-Krise: Nahost-Debatte bringt Chefin Tuttle in Bedrängnis

Berlin - Die Berlinale steckt mitten in der Kontroverse um Nahostpolitik und Festivalleitung. Grünen-Kulturpolitiker Sven Lehmann (46 ) fordert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) auf, schnell für Klarheit zu sorgen – und mahnt einen respektvollen Umgang mit Berlinale-Chefin Tricia Tuttle (56) an.

Der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib (37) nutzte seine Dankesrede bei der Berlinale, um die Bundesregierung für ihre Haltung im Nahost-Konflikt zu kritisieren. © Christoph Soeder/dpa

"Der Umgang mit Tricia Tuttle und einige Medien-Berichte sind eine Zumutung. Das entspricht nicht ihren Leistungen als Berlinale-Chefin", so Lehmann.

Kritik sei erlaubt, aber Anerkennung und Anstand müssten bleiben. Außerdem erwarte er Selbstkritik von der Bundesregierung.

Hintergrund ist eine Reihe propalästinensischer Auftritte während der diesjährigen Filmfestspiele. Der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib (37) nutzte seine Dankesrede nach dem Preis für das beste Spielfilmdebüt, um die Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg zu kritisieren.

Ein Foto zeigt Tuttle neben Alkhatib, während Mitglieder seines Filmteams die palästinensische Flagge hochhalten. Bundesumweltminister Carsten Schneider (50, SPD) verließ daraufhin den Saal.