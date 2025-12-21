Berlin greift durch: Wie es Silvester-Randalierern an den Kragen gehen soll

Berlin - Kugelbomben in Menschenmengen, eine Mega-Explosion in Schöneberg , Angriffe auf Einsatzkräfte, brennende Wohnungen - die Bilder sollen sich zum Jahreswechsel nicht wiederholen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) will hart durchgreifen. Der CDU-Politiker kündigt ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen Silvester-Randalierer an.

In Schöneberg hinterließ eine Kugelbombe ihre Spuren. © Jörg Carstensen/dpa

"Wer Krawall macht und Straftaten begeht, wird den Rechtsstaat konsequent zu spüren bekommen", sagte Wegner im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Uns ist wichtig: Jeder kann fröhlich feiern, jeder kann Spaß haben. Aber wenn es zu Straftaten kommt, wird die Polizei wie in den vergangenen Jahren sehr konsequent und sehr robust einschreiten."

Die Berliner Polizei bereite sich seit Monaten auf den Einsatz rund um Silvester vor, sei sehr gut aufgestellt und werde im Stadtbild sehr präsent sein. "Wir werden alles unternehmen, damit diese Nacht eine friedliche und fröhliche Silvesternacht wird, in der wir das neue Jahr begrüßen", sagte Wegner.

"Viele Polizistinnen und Polizisten werden im Einsatz sein und dafür sorgen, dass einige wenige Menschen die Silvesternacht nicht für Randale oder schwere Straftaten missbrauchen."

Wer Kugelbomben oder andere illegale Pyrotechnik in Menschenmengen oder Richtung Polizei und Einsatzkräfte werfe, begehe Straftaten, so Wegner. "Ich hoffe, dass diese Straftaten verhindert werden können."

Sicherheitsbehörden hätten in den vergangenen Wochen schon große Mengen illegaler Pyrotechnik sicherstellen können. "Die Strategie der Polizei geht also auf – und ist eine Warnung an alle, die illegale Pyrotechnik nach Berlin bringen und verkaufen wollen."