Hier gibt es noch den Döner für drei Euro, aber auch einen Haken

Bei Kaplan gibt es noch bis 11. April den Döner für drei Euro. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Als Lukas Podolski (38) seine Filiale in Berlin eröffnete musste gar die Polizei anrücken. Auch Eröffnungsangebote für einen Cent locken immer wieder die Massen an.



In Wedding - direkt am Leopoldplatz - müssen die Kunden zwar weitaus mehr zahlen, dürften sich aber doch an eine Zeit zurückerinnern, in der die (Döner-)Welt noch in Ordnung war. Bei Kaplan gibt es das gute Stück für drei Euro beziehungsweise 2,99 Euro!

Ein Preis, der bis vor wenigen Jahren lange Standard war, doch Inflation, Herstellungskosten und Energiekrise haben auch die Betreiber eingeholt. Mehr als das Doppelte sind längst normal geworden. So kostet ein Döner mittlerweile zwischen sechs und sieben Euro. Teilweise noch mehr.

Allzu lange sollten sich die Berliner aber nicht an das leckere Schnäppchen gewöhnen. Dahinter steckt eine Werbeaktion, die schon am morgigen Donnerstag, den 11. April, wieder endet. Danach müssen die Kunden wieder sieben Euro zahlen, bei einem Dürüm sind es acht Euro. Etwas günstiger, dafür aber auch gewöhnungsbedürftig, ist der Schnitzel-Döner für 6,50 Euro.