Berlin im Dunkeln: Wie ist es, plötzlich nichts mehr zu sehen?
Berlin - Wie ist das Leben in einer Großstadt, wenn man sie nicht sehen kann? Das neue Format "Dialogue in the Dark" in Berlin macht diese Erfahrung erlebbar. Bei einer Sneak-Preview durfte TAG24 das Erlebnis bereits testen – und stellte fest, wie schnell gewohnte Sicherheiten verschwinden.
Kaum schließt sich die Tür hinter unserer Gruppe, verschwindet das letzte bisschen Licht. Keine Umrisse. Keine Schatten. Nichts.
Was zunächst ungewohnt wirkt, wird schnell ein wenig beklemmend. Jeder Schritt wird vorsichtiger, die Hände suchen Orientierung. Geräusche, die sonst im Alltag untergehen, werden plötzlich wichtig. Stimmen, Schritte und selbst unterschiedliche Bodenbeläge helfen dabei, die Umgebung wahrzunehmen.
Genau darum geht es bei "Dialogue in the Dark". Besucher tauchen in völlige Dunkelheit ein und erkunden verschiedene Berliner Orte ausschließlich mit ihren übrigen Sinnen.
Das Erlebnis führt durch unterschiedliche Stationen, die an typische Orte und Situationen der Hauptstadt erinnern: ein Wochenmarkt, ein Kiezcafé, der Botanische Garten oder das Olympiastadion.
"Blindheit bedeutet auch Vertrauen"
Unser Guide Daniela Dimitrova führt die Gruppe mit ruhiger Stimme durch die Dunkelheit.
Sie sagt: "Blindheit bedeutet auch Vertrauen".
Sich wortwörtlich blind auf andere Menschen zu verlassen – ein Gedanke, der zunächst Unbehagen auslöst. Doch schnell wird klar: Wir müssen uns vollständig auf Daniela verlassen, um uns in der unbekannten Umgebung zurechtzufinden.
Auch für Guide Eva Grimme ist genau dieses Vertrauen entscheidend – sie beschreibt den Alltag als blinder Mensch in der Großstadt positiv, vor allem durch die Unterstützung von Mitmenschen.
"In der Großstadt hast du immer viele Menschen um dich. Ich komme überall hin, weil ich weiß: Da sind Menschen, die helfen mir weiter."
Die eigentliche Herausforderung seien oft weniger Vorurteile als vielmehr Unsicherheit im Umgang mit Betroffenen. "Viele wissen einfach nicht, wie sie jemanden, der blind ist, ansprechen sollen", sagt Eva.
Die Mutter von drei Kindern räumt auch gleich mit einem verbreiteten Bild auf: "Viele denken, wenn man blind ist, ist man zu Hause und auf Betreuung angewiesen. Aber wir können ganz viel machen: Sport, Kino, Festivals, Theater, Familie."
Perspektivwechsel durch Dunkelheit
"Dialogue in the Dark" setzt auf Erfahrung statt Erklärung. Die gewohnte Rollenverteilung kehrt sich um – und mit ihr auch der Blick auf Kompetenz, Sicherheit und Selbstverständnis.
Für die Initiatorin Viviana Plasil geht es bei "Dialogue in the Dark" nicht nur um ein Erlebnisformat, sondern um einen gesellschaftlichen Perspektivwechsel – besonders in einer Stadt wie Berlin. "Berlin ist eine Stadt, die weiß, wie sich das anfühlt, wenn eine Mauer fällt", sagt sie und meint damit auch die Mauern von Vorurteilen und Oberflächlichkeit.
Wer selbst einmal die Erfahrung machen möchte, wie es ist, sich in völliger Dunkelheit durch Berlin zu bewegen, kann "Dialogue in the Dark" vom 15. Oktober 2026 bis 14. Februar 2029 im The Playce am Potsdamer Platz erleben.
Titelfoto: Johannes Treß/Dialogue Impact gGmbH