12.06.2026 15:12 Berlin im Dunkeln: Wie ist es, plötzlich nichts mehr zu sehen?

Wie ist es nichts mehr zu sehen? Das neue Erlebnisformat "Dialogue in the Dark" in Berlin zeigt, wie schnell gewohnte Sicherheiten verschwinden.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Wie ist das Leben in einer Großstadt, wenn man sie nicht sehen kann? Das neue Format "Dialogue in the Dark" in Berlin macht diese Erfahrung erlebbar. Bei einer Sneak-Preview durfte TAG24 das Erlebnis bereits testen – und stellte fest, wie schnell gewohnte Sicherheiten verschwinden.

In völliger Dunkelheit erkunden die Besucher bekannte Berliner Orte – nur mithilfe ihrer übrigen Sinne. © Johannes Treß/Dialogue Impact gGmbH Kaum schließt sich die Tür hinter unserer Gruppe, verschwindet das letzte bisschen Licht. Keine Umrisse. Keine Schatten. Nichts. Was zunächst ungewohnt wirkt, wird schnell ein wenig beklemmend. Jeder Schritt wird vorsichtiger, die Hände suchen Orientierung. Geräusche, die sonst im Alltag untergehen, werden plötzlich wichtig. Stimmen, Schritte und selbst unterschiedliche Bodenbeläge helfen dabei, die Umgebung wahrzunehmen. Genau darum geht es bei "Dialogue in the Dark". Besucher tauchen in völlige Dunkelheit ein und erkunden verschiedene Berliner Orte ausschließlich mit ihren übrigen Sinnen. Berlin Monatelange Sperrungen auf der Stadtbahn: Wie Fahrgäste jetzt ans Ziel kommen Das Erlebnis führt durch unterschiedliche Stationen, die an typische Orte und Situationen der Hauptstadt erinnern: ein Wochenmarkt, ein Kiezcafé, der Botanische Garten oder das Olympiastadion.

"Blindheit bedeutet auch Vertrauen"

Vor dem Start der Tour spricht Guide Daniela Dimitrova darüber, wie das Format den Blick auf Menschen mit Sehbehinderung verändern kann. © Dialogue Experience Berlin gGmbH Unser Guide Daniela Dimitrova führt die Gruppe mit ruhiger Stimme durch die Dunkelheit.

Sie sagt: "Blindheit bedeutet auch Vertrauen". Sich wortwörtlich blind auf andere Menschen zu verlassen – ein Gedanke, der zunächst Unbehagen auslöst. Doch schnell wird klar: Wir müssen uns vollständig auf Daniela verlassen, um uns in der unbekannten Umgebung zurechtzufinden. Auch für Guide Eva Grimme ist genau dieses Vertrauen entscheidend – sie beschreibt den Alltag als blinder Mensch in der Großstadt positiv, vor allem durch die Unterstützung von Mitmenschen. Berlin Tankrabatt vor dem Aus? Wegner fordert Verlängerung "In der Großstadt hast du immer viele Menschen um dich. Ich komme überall hin, weil ich weiß: Da sind Menschen, die helfen mir weiter." Die eigentliche Herausforderung seien oft weniger Vorurteile als vielmehr Unsicherheit im Umgang mit Betroffenen. "Viele wissen einfach nicht, wie sie jemanden, der blind ist, ansprechen sollen", sagt Eva. Die Mutter von drei Kindern räumt auch gleich mit einem verbreiteten Bild auf: "Viele denken, wenn man blind ist, ist man zu Hause und auf Betreuung angewiesen. Aber wir können ganz viel machen: Sport, Kino, Festivals, Theater, Familie."

Perspektivwechsel durch Dunkelheit