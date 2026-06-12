Monatelange Sperrungen auf der Stadtbahn: Wie Fahrgäste jetzt ans Ziel kommen
Von Fabian Nitschmann, Laura Voigt
Berlin - Ab Sonntag wird auf der Berliner Stadtbahn, der Ost-West-Verbindung durch die Hauptstadt, sechs Monate lang gebaut - mit großen Folgen für den Bahnverkehr.
Die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 fahren zwischen Sonntag und dem 12. Dezember auf der Stadtbahn im gewohnten Takt. Aller Voraussicht nach werden die Züge auf diesen Linien aber voller, weil viele darauf umsteigen müssen, um von Ost nach West durch die Stadt zu kommen.
An drei Wochenenden im Sommer ist aber auch der S-Bahnverkehr unterbrochen: Vom 26. bis 29. Juni, vom 24. bis 27. Juli und vom 31. Juli bis 3. August. Die Unterbrechungen gelten jeweils von Freitagabend, 22 Uhr, bis zur Nacht auf Montag.
Betroffen ist dann der Bereich zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße. Es wird ein Ersatzverkehr mit zwei Buslinien eingerichtet (S7A zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten sowie S7B zwischen Hauptbahnhof und Zoologischer Garten).
Die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Regionalverkehr sind hingegen groß. Grundsätzlich gilt: Zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof fahren während der Bauarbeiten vom 14. Juni bis zum 12. Dezember 2026 keine Regionalzüge.
Die Linien RE1 und RE7 beginnen und enden daher an den Bahnhöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Der RE2 zwischen Hennigsdorf und Cottbus wird von Spandau aus über Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB10 entfällt bis zum 1. Oktober bis auf einzelne nächtliche Fahrten komplett.
Die RB21 fährt von Potsdam aus über Spandau nach Charlottenburg und nicht mehr zum Gesundbrunnen. Ab dem 2. Oktober bekommt die RB21 eine völlig neue Linienführung und fährt von Priort über Potsdam, Berlin-Charlottenburg und Spandau weiter nach Hennigsdorf.
Auch der Berliner Hauptbahnhof wird zur Großbaustelle
Die Anbindung zum Flughafen BER sei während der Bauarbeiten sichergestellt, betonte die Bahn. Der Flughafenexpress FEX fährt üblicherweise von einem Gleis im Untergeschoss des Hauptbahnhofs los - über Südkreuz bis zum BER.
Im Fernverkehr fahren die ICE-Züge von und nach Düsseldorf beziehungsweise Köln vom Hauptbahnhof aus über Südkreuz. Die Eurocity-Züge von und nach Polen starten und enden am Bahnhof Gesundbrunnen über Lichtenberg. Die Intercity-Züge zwischen Dresden und Rostock über Berlin werden über das Ostkreuz umgeleitet. Bei der Verbindung zwischen Berlin und Hamburg entfällt der Halt Spandau.
Die Bahn führt zwischen dem 14. Juni und dem 12. Dezember unter anderem Brücken- und Gleisarbeiten am Hauptbahnhof und an der Station Zoologischer Garten durch.
Am Berliner Hauptbahnhof werde außerdem ein neues Weichentrapez eingebaut. Vier neue Weichen sollen den Gleiswechsel und den Wechsel der Fahrtrichtung zwischen zwei Gleisen erleichtern.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa