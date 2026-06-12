Monatelange Sperrungen auf der Stadtbahn: Wie Fahrgäste jetzt ans Ziel kommen

Berlin - Ab Sonntag wird auf der Berliner Stadtbahn, der Ost-West-Verbindung durch die Hauptstadt, sechs Monate lang gebaut - mit großen Folgen für den Bahnverkehr.

Der Regional- und der Fernverkehr könne die Strecke laut Bahn in der Zeit nicht befahren. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 fahren zwischen Sonntag und dem 12. Dezember auf der Stadtbahn im gewohnten Takt. Aller Voraussicht nach werden die Züge auf diesen Linien aber voller, weil viele darauf umsteigen müssen, um von Ost nach West durch die Stadt zu kommen.

An drei Wochenenden im Sommer ist aber auch der S-Bahnverkehr unterbrochen: Vom 26. bis 29. Juni, vom 24. bis 27. Juli und vom 31. Juli bis 3. August. Die Unterbrechungen gelten jeweils von Freitagabend, 22 Uhr, bis zur Nacht auf Montag.

Betroffen ist dann der Bereich zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße. Es wird ein Ersatzverkehr mit zwei Buslinien eingerichtet (S7A zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten sowie S7B zwischen Hauptbahnhof und Zoologischer Garten).

Die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Regionalverkehr sind hingegen groß. Grundsätzlich gilt: Zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof fahren während der Bauarbeiten vom 14. Juni bis zum 12. Dezember 2026 keine Regionalzüge.

Die Linien RE1 und RE7 beginnen und enden daher an den Bahnhöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Der RE2 zwischen Hennigsdorf und Cottbus wird von Spandau aus über Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB10 entfällt bis zum 1. Oktober bis auf einzelne nächtliche Fahrten komplett.

Die RB21 fährt von Potsdam aus über Spandau nach Charlottenburg und nicht mehr zum Gesundbrunnen. Ab dem 2. Oktober bekommt die RB21 eine völlig neue Linienführung und fährt von Priort über Potsdam, Berlin-Charlottenburg und Spandau weiter nach Hennigsdorf.