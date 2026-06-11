Tankrabatt vor dem Aus? Wegner fordert Verlängerung

Berlin - Die Sommerferien stehen vor der Tür – steigen damit auch wieder die Spritpreise? Berlins Regierender Bürgermeister fordert Entlastungen für Verbraucher. Der Tankrabatt bleibt allerdings umstritten.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) fordert eine Verlängerung des Tankrabatts angesichts steigender Spritpreise. © Philip Dulian/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) spricht sich für eine Verlängerung des Tankrabatts aus. "Wir brauchen dringend Entlastungen für die Menschen in Deutschland, vor allem für die Mitte der Gesellschaft", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Der Tankrabatt müsse angesichts steigender Spritpreise und der bevorstehenden Sommerferien über Juni hinaus verlängert werden.

Noch besser sei aus seiner Sicht eine Aussetzung der CO₂-Steuer. Auch einen Spritpreisdeckel, wie ihn andere Länder eingeführt hätten, hält Wegner für sinnvoll.

Die Koalition hatte die Spritsteuer um knapp 17 Cent pro Liter gesenkt. Der seit dem 1. Mai geltende Tankrabatt läuft Ende Juni wie geplant aus. Nach Informationen der "Bild" haben Union und SPD entschieden, die Maßnahme nicht zu verlängern.