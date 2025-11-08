Berlin im Football-Fieber: Hier gibt es einen ganz speziellen Döner

Berlin - Berlin fiebert dem ersten NFL-Spiel in der Hauptstadt entgegen. Die Stadt ist bereit, läuft die riesige PR-Maschinerie schon seit Tagen: ein riesiges Wandgemälde am Savignyplatz, ein Footballfeld vor dem Brandenburger Tor, NFL-Döner, Watchpartys, Flag-Football-Turnier und neuerdings auch ein ganz spezieller Döner - den Döner Kebucs.

Vor dem Brandenburger Tor können sich die Fans an Flag Football heranwagen. © Jordan Raza/dpa

Eine Mischung aus Döner und einem Cuban Sandwich. Die Zutaten: Rindersalami, Rinderschinken, Kebabfleisch, Käse, Senf, Mayo, Brot.

Bekommen könnt Ihr die Fusion von Döner und Cuban Sandwich seit Freitagnachmittag bei "Kebab with Attitude" in Mitte - und auch nur für dieses NFL-Wochenende.

"Erfunden von kubanischen Einwanderern und verfeinert in lokalen Restaurants, wurde es zum Symbol für Gemeinschaft. Jetzt kommt der Geschmack von Tampa Bay nach Berlin - und trifft dort auf eine Legende - den Döner Kebab", heißt es auf Instagram.

Entstanden ist die Idee durch eine Kooperation mit den Tampa Bay Buccaneers. Kurios: Die Bucs spielen am Wochenende gar nicht in Berlin. Im Olympiastadion geben sich am Sonntag zum "deutschen Superbowl" Indianapolis Colts und Atlanta Falcons die Ehre.