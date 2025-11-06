Eiszauber am Potsdamer Platz: 600 m² große Schlittschuhbahn startet Ende November!

Berlin - Unter dem ikonischen Zeltdach im ehemaligen Sony-Center am Berliner Potsdamer Platz können Hobby-Schlittschuhläufer ab Ende November ihre Tricks zeigen.

Die Eisbahn im ehemaligen Sony-Center ist täglich geöffnet. © Soeren Stache/dpa

Am 27. November eröffnet im Center am Potsdamer Platz eine 600 Quadratmeter große Eisbahn, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Bahn ist demnach täglich geöffnet – am Samstag von 12.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Diesen Winter kommen Schlitzschuhfans in Berlin voll auf ihre Kosten. Im Eisstadion Neukölln und in der Eisbahn Lankwitz wurde bereits am vergangenen Wochenende die Saison eröffnet.

Am 14. November können dann auf der Eislaufbahn des Strandbads Grünau die Schlittschuhe ausgepackt werden.