Feuer-Drama in Friedrichshain: Bewohner rettet sich aus brennender Wohnung

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Ein Bewohner habe sich selbst retten können.

Schlimmeres konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. © Feuerwehr Berlin

Gegen 15.15 Uhr wurde ein Balkonbrand im 4. Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Scharnweberstraße bei der Feuerwehr gemeldet.

In der Wohnung gerieten Einrichtungsgegenstände in Brand.

Das Feuer griff kurz darauf auf die Dachkonstruktion über, konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte eingedämmt werden.

Der Bewohner konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vor Ort, eine weitere Behandlung war jedoch nicht nötig.