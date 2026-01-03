Berlin plötzlich ohne Strom: 50.000 Haushalte betroffen!
Von Verena Schmitt-Roschmann
Berlin - Der Südwesten von Berlin ist von einem großflächigen Stromausfall betroffen.
Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin seien 50.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe ohne Strom.
Die Zahlen nannte Unternehmenssprecher Henrik Beuster der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.
Die Reparatur dauert voraussichtlich noch den ganzen Tag.
Betroffene Straßenzüge seien der Bürgipfad, Lichterfelder Ring, Silzer Weg und Umgebung, hieß es auf der Webseite.
Die Störung werde voraussichtlich gegen 18.30 Uhr behoben sein. Grund für die Störung sei der Brand einer Strom-Brücke über den Teltowkanal.
