Berlin plötzlich ohne Strom: 50.000 Haushalte betroffen!

Berlin - Der Südwesten von Berlin ist von einem großflächigen Stromausfall betroffen.

Mehrere Haushalte im Berliner Südwesten haben zurzeit keinen Strom. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin seien 50.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe ohne Strom.

Die Zahlen nannte Unternehmenssprecher Henrik Beuster der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Die Reparatur dauert voraussichtlich noch den ganzen Tag.

Betroffene Straßenzüge seien der Bürgipfad, Lichterfelder Ring, Silzer Weg und Umgebung, hieß es auf der Webseite.