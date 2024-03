Berlin startet in den Frühling: Bondage im Knast, Waldbaden und Höhenflug

Berlin - Zehn Berliner Bezirke locken Bewohner und Touristen mit über 250 Veranstaltungen in die Tarifzone B.

Ein Feuerwehrmann in Berlin hält den Buchstaben von "Ab ins B!" hoch. © Gröschel Branding (Bildmontage)

Das Veranstaltungsformat "Ab ins B!" geht in die zweite Runde, wie das Land am Dienstag mitteilte.

An rund 100 Orten der Hauptstadt finden vom 30. März bis zum 14. April diverse Events außerhalb des S-Bahnrings statt.

Auf dem Programm stehen zum Beispiel Waldbaden in Charlottenburg-Wilmersdorf, das Suchen von Wildkräutern auf der Zitadelle in Spandau und Bondage im ehemaligen Knast in Steglitz-Zehlendorf.

Einige der "Ab ins B!"-Veranstaltungen sind kostenfrei. So lädt der degewo-Skywalk zu einem Spaziergang auf der Marzahner Promenade in 70 Metern Höhe ein.

Auf dem Spandauer Pilgerweg bietet sich die Gelegenheit, die spirituelle Seite Berlins bei einer Selbstbegegnung kennenzulernen.