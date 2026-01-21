Bitterkalt, aber sonnig: Wie lange das Traum-Winterwetter noch anhält

Berlin - Der Winter hat Berlin fest im Griff. Auch in den kommenden Tagen bleibt es winterlich kalt. Nur der Schnee fehlt und verhindert eine Traumkulisse.

Gewohntes Bild vergangener Tage: Im Regierungsviertel scheint die Sonne. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wie schon in den vergangenen Tagen begrüßt uns auch am Mittwoch ein strahlend blauer Himmel. Es sieht durch das sonnige Wetter zwar anders aus, doch die dicke Winterjacke ist ein Muss: Die Höchsttemperaturen liegen bei -1 bis 2 Grad.

Richtig kalt wird es dann in der Nacht. Da sinken die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst auf Tiefstwerte von -6 bis -10 Grad.

Donnerstag legt der Winter dann noch eine Schippe drauf. Bei Höchstwerten von -3 bis 0 Grad herrscht zumeist Dauerfrost. Immerhin scheint es auch da wieder überwiegend sonnig zu werden.