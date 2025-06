Berlin und Brandenburg brutzeln: Jetzt holt der Wettergott den Hitze-Hammer heraus

Berlin - Ab nächster Woche herrscht in Berlin und Brandenburg mitunter Wüstenhitze - bei Temperaturen bis zu 38 Grad.

Alles in Kürze

Es werden hochsommerliche Temperaturen erwartet. © Jörg Carstensen/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können Tropenmuffel am Sonntag und Montag noch verhältnismäßig durchatmen.



Allerdings liegen auch hier heute die Temperaturen schon zwischen 26 Grad in der Uckermark und 31 Grad in Südbrandenburg. In Berlin werden 29 Grad erwartet.

In der Nacht kühlt es auf zehn bis 14 Grad ab. Am Montag bleibt es zwischen 24 und 29 Grad ähnlich warm wie am Vortag.

Am Dienstag nimmt der Sommer Fahrt auf. Es gibt Sonne satt und die Menschen kommen bei 32 bis 35 Grad ordentlich ins Schwitzen. In der Nacht gibt es eine Verschnaufpause, es bleibt aber bei 20 Grad drückend warm.

Am Mittwoch kommt der Hitze-Hammer. Bei Temperaturen von 36 bis 38 Grad wird der heißeste Tag der Woche erwartet.