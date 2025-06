Bis zu 38 Grad: So kommt Ihr durch die tropischen Tage

Das LAGeSo empfiehlt, leichte Kost wie Obst und Gemüse zu essen und viel zu trinken. In Berlin gibt es nach Angaben der Wasserbetriebe mehr als 240 Trinkbrunnen , an denen sich jeder kostenlos bedienen kann. Sie sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Offen stehen der Liste zufolge zum Beispiel die Rosenkranz-Basilika in Steglitz oder die Lindenkirche in Wilmersdorf. Auch Nachbarschaftstreffs sind ein guter Anlaufpunkt, zum Beispiel der Nachbarschaftstreff Lützowstraße 27 in Mitte.

Freibäder bieten Abkühlung. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wer nicht ins Freibad oder den See will, findet an zahlreichen Orten in Berlin Wasserspielplätze, Planschen und Pumpen.

Im Bürgerpark Pankow gibt es Wasserspielgeräte für Kinder, in Marzahn sorgt die Plansche in der Zerbster Straße 64 für Abkühlung, im Volkspark Mariendorf gibt es eine größere Wasserspielanlage, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Für wohnungslose Menschen stehen spezielle Schutzräume bereit, die zwischen 1. Juni und 31. August tagsüber geöffnet haben. Sie bieten Ruheplätze, Getränke und zum Teil auch Duschen.