Wahnsinns Hitze-Hammer: Mehr als 38 Grad in der Hauptstadtregion

Berlin - Hitze-Rekord: In Berlin und Brandenburg sind am Mittwoch Temperaturen von mehr als 38 Grad gemessen worden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In Berlin und Brandenburg war der Mittwoch der bisher heißeste Tag des Jahres. © Screenshot/wetteronline.de

In Tempelhof lag die Temperatur gegen Abend bei 37 Grad, genauso wie in Dahlem und am Flughafen Berlin-Brandenburg sowie in Cottbus.

Doch den Rekord knackte Potsdam mit 38 Grad plus. In Neuruppin wurden "nur" 36 Grad gemessen.

Der DWD warnte vor einer starken Wärmebelastung. Auch die UV-Strahlung habe am Mittwoch ungewohnt hohe Werte erreicht.