Bis zu 30 Grad! In Berlin und Brandenburg dreht der Sommer wieder auf
Berlin/Potsdam - Zum Wochenende spielt das Sommerwetter in Berlin und Brandenburg endlich wieder richtig mit.
Bereits am Freitag zeigt sich der Juli nach wechselhaften Wetter wieder von seiner angenehmen Seite. Bei heiterem bis wolkigem Himmel bleibt es trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in der Uckermark und bis zu 27 Grad in der Niederlausitz. Dazu weht nur ein schwacher Wind.
Am Samstag klettern die Temperaturen weiter: Der DWD rechnet mit Höchstwerten zwischen 26 Grad in der Uckermark und 29 Grad im Havelland.
Dabei bläst ein schwacher bis mäßiger Nordwind, der für etwas Abkühlung sorgt.
Am Sonntag geht es dann für dieses Wochenende in die heiße Phase: Erwartet werden Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad.
Der leichte bis mäßige Nordwind bringt zwar eine kleine Erfrischung, insgesamt dürften die Menschen vielerorts aber ins Schwitzen kommen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa