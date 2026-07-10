Bis zu 30 Grad! In Berlin und Brandenburg dreht der Sommer wieder auf

Berlin/Potsdam - Zum Wochenende spielt das Sommerwetter in Berlin und Brandenburg endlich wieder richtig mit.

Spätestens am Sonntag dürfte es wieder vermehrt Menschen in die Freibäder ziehen. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Bereits am Freitag zeigt sich der Juli nach wechselhaften Wetter wieder von seiner angenehmen Seite. Bei heiterem bis wolkigem Himmel bleibt es trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in der Uckermark und bis zu 27 Grad in der Niederlausitz. Dazu weht nur ein schwacher Wind.

Am Samstag klettern die Temperaturen weiter: Der DWD rechnet mit Höchstwerten zwischen 26 Grad in der Uckermark und 29 Grad im Havelland.

Dabei bläst ein schwacher bis mäßiger Nordwind, der für etwas Abkühlung sorgt.

Am Sonntag geht es dann für dieses Wochenende in die heiße Phase: Erwartet werden Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad.