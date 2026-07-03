Windiger Start ins Wochenende: Böen und Schauer ziehen über Berlin und Brandenburg

Berlin/Brandenburg - Wer am Freitag in Berlin oder Brandenburg unterwegs ist, sollte neben der Sonnenbrille besser auch eine wetterfeste Jacke dabeihaben.

In Berlin und Brandenburg müssen sich die Menschen auf viel Wind einstellen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Region erwartet ein unbeständiger Mix aus Sonne, Wolken, einzelnen Schauern und kräftigem Wind. Besonders am Mittag und Nachmittag können Windböen den Alltag erschweren.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt Tiefdruckeinfluss in Verbindung mit warmer und feuchter Luft für wechselhaftes Wetter. Verbreitet sind Windböen bis 60 km/h möglich.

Örtlich und vorübergehend können die Böen sogar Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreichen. Betroffen ist vor allem ein Streifen vom Norden Brandenburgs über die Landesmitte bis nach Berlin.

Trotz des Windes bleibt es sommerlich mild. Sonne und Wolken wechseln sich im Tagesverlauf ab, vereinzelt ziehen Schauer durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. Am Abend beruhigt sich die Wetterlage langsam.