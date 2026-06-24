24.06.2026 08:29 Hitzewelle ist da: Wo es am heißesten wird, wo es Abkühlung gibt

Es wird heiß: Ab dem heutigen Mittwoch steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg. Der Hitze-Höhepunkt wird am Wochenende erwartet.

Von Antje Kayser Berlin - Es wird heiß: Ab Mittwoch steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg. "Jetzt geht's in den nächsten Tagen immer ein Stückchen höher", sagte Stefan Rubach, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Im Tiergarten bietet der Rasensprenger kurz etwas Abkühlung. © Kay Nietfeld/dpa Am Mittwoch werden dem DWD zufolge bis zu 34 Grad erwartet, am Donnerstag liegen die Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad, am Freitag zwischen 32 und 37 Grad. Es gebe viel Sonnenschein, wenig Wind und tropische Nächte. Den Höhepunkt erwartet der DWD am Wochenende. Voraussichtlich am Samstag kann es 37 bis 40 Grad heiß werden, sagte Meteorologe Rubach. Am Sonntag liegen die Temperaturen dem Modell zufolge dann voraussichtlich um etwa zwei Grad niedriger. Dann gebe es auch etwas mehr Wolken und es könne auch zu Schauern und Gewittern kommen. Möglich sei aber auch, dass der Hitzeschub sogar am Sonntag noch da sei, und es ähnlich heiß werde wie am Samstag. Berlin Wetter Wetter in Berlin und Brandenburg: Schnee und Frost lassen uns weiter bibbern Der bisherige Rekord für einen Junitag in der Region Berlin und Brandenburg wurde am 19. Juni 2022 in Cottbus gemessen, dort stieg die Temperatur auf 39,2 Grad. Der höchste Wert in einem Juni in Berlin liegt bei 38,6 Grad, und wurde am 30. Juni 2019 in Tegel gemessen. "In dieser Größenordnung werden wir landen", sagte Rubach mit Blick auf das Wochenende. Es werde "sehr heiß, ungewöhnlich heiß für Juni". Derartige Temperaturen im Juni häufen sich ihm zufolge in den letzten Jahren.

40-Grad-Marke in Brandenburg möglich: "Sind im historischen Maßstab irgendwo unterwegs"