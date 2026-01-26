Glatteis-Chaos in Berlin: BVG-Streckennetz eingeschränkt

Berlin - Eisregen, Schnee und klirrende Kälte haben die Hauptstadtregion fest im Griff. Tief "Leonie" sorgt seit der Nacht zu Montag für eine gefährliche Unwetterlage mit massivem Glatteis – mit teils drastischen Folgen für den Verkehr.

Das Glatteis sorgte am Montagmorgen in Berlin für ein erhebliches Verkehrschaos. © Julian Stähle

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Sonntag vor gefrierendem Regen und erheblicher Glätte in Berlin und Brandenburg.

Lokal sei sogar extremes Unwetter mit starkem Eisansatz möglich. Besonders tückisch: Der Regen trifft vielerorts auf gefrorene Böden und lässt Straßen und Wege binnen Minuten spiegelglatt werden.

In Berlin sorgte das Glatteis am Morgen für massives Verkehrschaos. Der öffentliche Nahverkehr brach teilweise komplett zusammen.

Die BVG erklärten: "Aufgrund aktueller Witterungsverhältnisse kommt es im gesamten Streckennetz zu Unregelmäßigkeiten und Fahrtausfällen." Betroffen sind U-Bahn, Busse und Straßenbahnen.

