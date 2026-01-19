Weiter frostig: Sonne und Kälte halten in Berlin und Brandenburg an

In Berlin und Brandenburg setzt sich das sonnige Winterwetter zu Beginn der neuen Woche fort, die Nächte bleiben jedoch sehr kalt.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - In Berlin und Brandenburg setzt sich das sonnige Winterwetter zu Beginn der neuen Woche fort. Die Nächte bleiben mit Temperaturen bis zu -8 Grad sehr kalt.

Sonne und frostige Temperaturen prägen die Woche in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes startet der Montagmorgen mit Frost. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf -3 bis -7 Grad, stellenweise kann es glatt werden.

Im Tagesverlauf zeigt sich bei klarem Himmel häufig die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad im Nordosten Brandenburgs und bis zu 5 Grad im Süden.

Für Berlin und Brandenburg wird tagsüber trockenes Wetter bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad erwartet.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es erneut deutlich ab, örtlich auf bis zu -4 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es überwiegend sonnig und trocken, die Nächte werden jedoch teils sehr kalt.

Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad, am Mittwoch auf rund 2 Grad. In den Nächten sind dann Tiefstwerte von bis zu -8 Grad möglich. Autofahrer sollten vor allem in den frühen Morgenstunden weiter mit Frost und stellenweise glatten Straßen rechnen.

