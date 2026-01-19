Weiter frostig: Sonne und Kälte halten in Berlin und Brandenburg an

Berlin - In Berlin und Brandenburg setzt sich das sonnige Winterwetter zu Beginn der neuen Woche fort. Die Nächte bleiben mit Temperaturen bis zu -8 Grad sehr kalt.

Sonne und frostige Temperaturen prägen die Woche in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild) © Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, Screenshot/wetteronline

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes startet der Montagmorgen mit Frost. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf -3 bis -7 Grad, stellenweise kann es glatt werden.

Im Tagesverlauf zeigt sich bei klarem Himmel häufig die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad im Nordosten Brandenburgs und bis zu 5 Grad im Süden.

Für Berlin und Brandenburg wird tagsüber trockenes Wetter bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad erwartet.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es erneut deutlich ab, örtlich auf bis zu -4 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es überwiegend sonnig und trocken, die Nächte werden jedoch teils sehr kalt.