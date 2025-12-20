Es wird wieder kälter, aber reicht das für weiße Weihnachten in Berlin?

Berlin - Weiße Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann Schneefans nicht viel Hoffnung machen.

Spaziergänger am Bode-Museum können sich an den Weihnachtsfeiertagen auf sonniges Wetter freuen, Schnee wird es aber voraussichtlich nicht geben. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Es soll am Mittwoch, dem Heiligabend, etwas Schneegriesel geben, und das wohl nur im Süden Brandenburgs.

Richtig weiß wird die Landschaft aber nicht: "Maximal überzuckert, wenn überhaupt", sagte eine DWD-Meteorologin zur bisherigen Prognose.

Die bislang eher milden Temperaturen werden bis zum Heiligabend winterlicher. "Westliche Winde drehen auf Ost, und damit wird es jeden Tag ein bisschen kälter", sagte die Meteorologin.

Am 24. Dezember erreichen die Temperaturen Werte zwischen minus 1 und 2 Grad. Dabei werde das Wetter an Heiligabend "grauen Charakter" haben.