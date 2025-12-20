Es wird wieder kälter, aber reicht das für weiße Weihnachten in Berlin?

Pünktlich zu Heiligabend wird es in Berlin und Brandenburg wieder deutlich kälter. Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Von Monika Wendel

Berlin - Weiße Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann Schneefans nicht viel Hoffnung machen.

Spaziergänger am Bode-Museum können sich an den Weihnachtsfeiertagen auf sonniges Wetter freuen, Schnee wird es aber voraussichtlich nicht geben. (Archivbild)
Spaziergänger am Bode-Museum können sich an den Weihnachtsfeiertagen auf sonniges Wetter freuen, Schnee wird es aber voraussichtlich nicht geben. (Archivbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Es soll am Mittwoch, dem Heiligabend, etwas Schneegriesel geben, und das wohl nur im Süden Brandenburgs.

Richtig weiß wird die Landschaft aber nicht: "Maximal überzuckert, wenn überhaupt", sagte eine DWD-Meteorologin zur bisherigen Prognose.

Die bislang eher milden Temperaturen werden bis zum Heiligabend winterlicher. "Westliche Winde drehen auf Ost, und damit wird es jeden Tag ein bisschen kälter", sagte die Meteorologin.

Frost, Nebel und etwas Schnee am Morgen: Wetter in Berlin und Brandenburg
Berlin Wetter Frost, Nebel und etwas Schnee am Morgen: Wetter in Berlin und Brandenburg

Am 24. Dezember erreichen die Temperaturen Werte zwischen minus 1 und 2 Grad. Dabei werde das Wetter an Heiligabend "grauen Charakter" haben.

Lichtblicke gibt es aber an den Weihnachtsfeiertagen und Spaziergänger dürften sich freuen. Denn laut DWD soll sich freundlicheres Wetter einstellen und die Sonne rauskommen.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Berlin Wetter: