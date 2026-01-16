Glätte und Nebel: Berlin und Brandenburg haben keinen Durchblick mehr

Berlin - Trübe Aussichten zum Wochenende in Berlin und Brandenburg . Wer da den Durchblick behalten will, hat etwas Schwierigkeiten: Der Nebel übernimmt das Kommando!

Durch den Nebel ist am Zoologischen Garten nicht viel zu sehen. © Lilli Förter/dpa

Vor allem entlang der Oder macht sich am Freitag dichter Hochnebel breit. Gegen Abend können sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch in anderen Regionen flache Nebelfelder bilden.

Und der Nebel ist gekommen, um zu bleiben: Auch am Samstag sowie in den Nächten zum Wochenende zeigt sich der Himmel vielerorts hochnebelartig bedeckt. Sonne? Eher Fehlanzeige.

Hinzu kommt, dass es weiterhin eine Rutschpartie werden kann. Vor allem am frühen Freitagmorgen oder auch in der Nacht zu Samstag ist besonders Vorsicht geboten. Durch Reifbildung und "überfrierende Nässe" kann es glatt werden, teil der DWD mit.

Zudem kehrt nach dem Tauwetter vergangener Tage der Frost zurück: In den Nächten sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf Werte zwischen einem und minus zwei Grad.