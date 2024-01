Glatteis-Wahnsinn in Berlin und Brandenburg dauert an: Es besteht weiter Gefahr

Die Minusgrade der vergangenen Tage sorgten am Donnerstag für glatten Straßen, Rad- und Gehwege © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts muss zwar weniger gebibbert werden, aber geringer Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen sorgt stellenweise für Glätte.

Am Freitagvormittag ist in Berlin und Brandenburg zunächst mit leichtem Frost bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad zu rechnen. In der Nacht wird es etwas langsam wärmer und am nächsten Morgen dürfte es weitestgehend frostfrei sein



Im Laufe des heutigen Tages entspannt sich die Lage bereits ein wenig. Ab dem Abend bis zum Samstagvormittag waren die Meteorologen aber erneut vor Glätte.