Typisch Dezember: So wird das Wetter am Wochenende in Berlin und der Region

Berlin - Regen, Wolken und kühle Temperaturen bestimmen das erste Dezemberwochenende in Berlin und Brandenburg - nur am Sonntag wird es etwas milder.

Das Wetter am Freitag und am Wochenende bleibt in Berlin und Brandenburg überwiegend nass-kalt. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 5. Dezember, zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg überwiegend grau und feucht. Dichte Wolken prägen den Tag, immer wieder fällt leichter Regen, und die Temperaturen bleiben mit rund 4 bis 5 Grad eher winterlich kühl.

In den Morgen- und Abendstunden kann zusätzlich Nebel aufkommen, der die ohnehin gedämpfte Stimmung noch verstärkt. Auch in Brandenburg ist ein ähnliches Bild zu erwarten - insgesamt also ein typischer Dezembertag mit viel Feuchtigkeit in der Luft.

Der Samstag bringt zunächst keine große Veränderung. Zwar bleibt es größtenteils trocken, doch der Himmel zeigt sich weiterhin stark bewölkt.

Mit Höchstwerten um 4 Grad und nächtlichen Temperaturen nahe des Gefrierpunkts bleibt es kalt.