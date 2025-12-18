Erst mal kein Schnee: In Berlin und Brandenburg bleibt es mild

Berlin - Der 18. Dezember bringt Berlin und Brandenburg überwiegend trockenes, wolkiges Winterwetter mit vergleichsweise warmen Temperaturen.

Am Donnerstag erwartet Berlin ein Mix aus Wolken und zeitweisen Auflockerungen.

Am Morgen ist es teils wolkig und teils heiter bei etwa 3 Grad, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf etwa 7 – 9 Grad, begleitet von vereinzelten Wolken und zeitweise Sonne.

Auch am Abend bleibt es größtenteils trocken mit klarem oder leicht bewölktem Himmel und Temperaturen um 3 Grad. Leichte Böen sind möglich, insgesamt bleibt es windschwach bis mäßig.

In Brandenburg zeigt sich das Wetter ähnlich: milde Temperaturen um die 7 Grad werden tagsüber erwartet, dazu bleibt es überwiegend trocken und meist wolkig bis teils sonnig.

Besonders am Nachmittag kann sich zwischendurch etwas Sonne zeigen, bevor der Himmel wieder dichter bewölkt ist. Früh am Morgen kann es lokal noch leicht frostig sein, aber im Tagesverlauf erwärmt sich die Luft spürbar für die Jahreszeit.