Sonne satt in Berlin und Brandenburg, doch nachts kommt der Kälte-Hammer

Berlin - Mit reichlich Sonne und milden Temperaturen startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg . Doch nachts fallen die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt.

Der Wettergott verwöhnt Berlin und Brandenburg zum Wochenstart mit viel Sonnenschein. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Montag startet mit strahlendem Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Mittag kommen ein paar Wolken hinzu, Regen bleibt aus. Die Temperaturen klettern auf angenehme 17 bis 20 Grad, nur in der Uckermark bleibt es mit 14 bis 17 Grad etwas frischer.

In der Nacht bleibt der Himmel zwar sternenklar, doch die Temperaturen stürzen in den Keller. Nur sechs bis null Grad, in der Niederlausitz sogar bis zu minus ein Grad.

Auch am Dienstag zeigt sich der Frühling von seiner besten Seite. Die Berliner und Brandenburger erwartet strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad.

In der Nacht fallen die Temperaturen erneut. Im Norden kühlt es auf acht Grad ab, in der Niederlausitz sogar bis auf frische vier Grad.