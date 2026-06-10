Sturm und Hagel: Gewitter-Alarm in Berlin und Brandenburg

Berlin/Brandenburg - Der Sommer zeigt sich von seiner ungemütlichen Seite und bringt in den kommenden Tagen statt Sonne Regen, viele Wolken und spürbar kühlere Temperaturen.

In der Region kann es in den kommenden Tagen zu heftigen Gewittern kommen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen wechselhaft mit wiederholten Gewittern.

Schon am Mittwoch ziehen ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter auf. Die Meteorologen warnen vor Sturmböen bis 70 km/h, Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Die Temperaturen erreichen nur noch 20 bis 22 Grad.

Auch in der Nacht bleibt es unruhig, besonders im Süden der Region fällt noch etwas Regen. Am Donnerstag geht es ähnlich weiter: viele Wolken, zunächst etwas Regen, später erneut Schauer und Gewitter bei Höchstwerten von 17 bis 19 Grad.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter kurzzeitig etwas. Nach morgendlichem Regen sind später auch Auflockerungen und etwas Sonne möglich, dazu einzelne Schauer bei 18 bis 20 Grad.

Das Wochenende startet gemischt: Am Samstag gibt es nach freundlichem Beginn wieder mehr Wolken und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 22 Grad, dazu wird es zeitweise windig.