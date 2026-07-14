Unwetterwarnung: Heftige Gewitter ziehen über Berlin und Brandenburg

Berlin - Nach den zuletzt ruhigen Sommertagen droht Teilen von Berlin und Brandenburg jetzt ungemütliches Wetter . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor teils kräftigen Gewittern – örtlich sind sogar Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen möglich.

Am Dienstag kommt es in Berlin und Brandenburg zu Unwettern. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Betroffen sind vor allem die Südhälfte Brandenburgs sowie der südliche Berliner Raum. Dort können sich im Tagesverlauf örtlich Schauer und Gewitter entwickeln.

Dabei rechnen die Meteorologen mit heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, außerdem sind Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h möglich. Auch größerer Hagel sowie schwere Sturmböen von bis zu 75 km/h sind möglich.

Am Abend sollen die Gewitter nach Süden abziehen und allmählich nachlassen.

Abseits der Gewitter bleibt es sommerlich warm. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad.