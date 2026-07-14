Unwetterwarnung: Heftige Gewitter ziehen über Berlin und Brandenburg
Berlin - Nach den zuletzt ruhigen Sommertagen droht Teilen von Berlin und Brandenburg jetzt ungemütliches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor teils kräftigen Gewittern – örtlich sind sogar Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen möglich.
Betroffen sind vor allem die Südhälfte Brandenburgs sowie der südliche Berliner Raum. Dort können sich im Tagesverlauf örtlich Schauer und Gewitter entwickeln.
Dabei rechnen die Meteorologen mit heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, außerdem sind Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h möglich. Auch größerer Hagel sowie schwere Sturmböen von bis zu 75 km/h sind möglich.
Am Abend sollen die Gewitter nach Süden abziehen und allmählich nachlassen.
Abseits der Gewitter bleibt es sommerlich warm. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad.
Auch wenn regional kräftiger Regen fällt, bleibt die Waldbrandgefahr bestehen. Nach Angaben des DWD begünstigen die anhaltende Trockenheit und die niedrige Luftfeuchtigkeit in weiten Teilen Brandenburgs weiterhin die Entstehung von Wald- und Flurbränden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa