Trotz Dauerfrost: Viel Sonne in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin - Das Bibber-Wetter hat die Menschen in Berlin und Brandenburg weiterhin fest im Griff. Am Dienstag bleibt es unverändert kalt, doch die Sonne zeigt sich vermehrt.

In Berlin und Brandenburg herrschen am Dienstag Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. © Jens Kalaene/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen sich die Berliner und Brandenburger am Dienstag erneut auf bittere Kälte einstellen.

Laut Einschätzungen des Wetterdienstes soll der Dauerfrost bis Donnerstag anhalten.

Vor allem in den frühen Morgenstunden müssen sich die Menschen in der Umgebung warm einpacken. Minus 13 bis -9 Grad sind es in der Früh.

Auch im weiteren Tagesverlauf sind kaum Besserungen in Sicht. Minus 3 Grad sind das höchste der Gefühle. Allerdings bleibt es dabei klar und sonnig. Im Norden Brandenburgs müssen vor allem Autofahrer mit Glätte rechnen.