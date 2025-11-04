Berlin wird immer größer: Wann die 4-Millionen-Marke geknackt wird

Berlin - Berlin wächst in den kommenden Jahren weiter. Laut der offiziellen Bevölkerungsprognose ist für 2040 von 4,006 Millionen Einwohnern auszugehen, wie die Senatskanzlei mitteilte. Heißt: In 15 Jahren hat die Hauptstadt die 4-Millionen-Marke geknackt.

Berlin wird auch in den nächsten Jahren voller werden. © Wolfgang Kumm/dpa

Gegenüber 2024 entspricht das einer Zunahme um rund 109.000 Personen (+2,8 Prozent).

Die Entwicklung ist in den einzelnen zwölf Bezirken aber zum Teil sehr unterschiedlich. Demnach steigt die Bevölkerungszahl in acht Bezirken in unterschiedlichem Ausmaß, in vier Bezirken ist mit einem Rückgang zu rechnen.

"Das heißt: Berlin entwickelt sich dynamisch, aber nicht überall gleich. Das stellt besondere Herausforderungen an die Stadtentwicklungspolitik", kommentierte der Senator für Bauen und Wohnen Christian Gaebler (60, SPD) die Daten.

Die Planung müsse mit Blick auf die einzelnen Bezirke passgenau sein, um den Auswirkungen des demografischen Wandels gerecht zu

werden.

Den höchsten prozentualen Anstieg verzeichnen Treptow-Köpenick mit rund 9,6 Prozent und Lichtenberg mit 8 Prozent. Bei den absoluten Zahlen führen Treptow-Köpenick und Pankow mit einem Plus von jeweils rund 28.000 Einwohnern, gefolgt von Lichtenberg mit 25.000.