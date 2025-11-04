Comedy-Star von Rassisten zusammengeschlagen? "Du scheiss Schlitzauge!"
Berlin - Er füllt ganze Hallen, thematisiert auf humorvolle Art und Weise auch Alltagsrassismus. Was dem Comedian Tutty Tran (37) aber zugestoßen ist, ist mal so gar nicht zum Lachen! Der Neuköllner ist offenbar Opfer eines rassistischen Angriffs geworden.
"Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe", berichtet Tutty Tran (37).
Was genau vorgefallen ist, verrät der gebürtige Berliner nicht. Auch das Management erklärt nach TAG24-Anfrage, dass derzeit keine weiteren Details zu dem Angriff preisgeben werden, "zumal Übergriffe dieser Art ein ortsübergreifendes Thema sind".
Klar ist aber für Tutty Tran: "Das war purer Rassismus."
Wie so häufig startete es wohl zunächst mit einer Beleidigung. Eine Beleidigung, die er nicht zum ersten Mal ertragen musste. "Du scheiss Schlitzauge!", beginnt Tutty sein Statement. Ein Satz, den er in seinem Leben schon zu oft gehört habe. "Und jedes Mal ist einmal zu viel."
Der 37-Jährige versuchte noch, die Situation zu deeskalieren - erfolglos. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert", so der Deutsch-Vietnamese. "Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen."
Tutty Tran würde wieder so handeln und kehrt auf die Bühne zurück
Die Folgen sind deutlich zu sehen. Mit einem dicken Verband auf der Schläfe und blutunterlaufenem Auge zeigt er sich auf Instagram. Der Angriff aber galt da schon längst nicht mehr ihm.
"In dem Moment habe ich aber nicht nur für mich eingestanden, sondern auch für alle Vietnamesen, alle anderen Asiaten – und für ALLE, die so was Tag für Tag erleben müssen und trotzdem jeden Tag weitermachen."
Von der Prügel-Attacke unterkriegen lassen will sich der Ex-Freund von Ex-BTN-Star Laura Vetter (29) aber nicht. Auch die Tour "Wok-Life-Balance" wird nicht darunter leiden. "Ich stehe heute wieder auf der Bühne und mache weiter – mit Haltung, Humor und Herz", kündigt er an.
Obwohl übel zugerichtet, steht für ihn fest: Er würde wieder so handeln. "Weil ich weiß: Ich bin nicht allein. Und Du bist es auch nicht. Wir sind mehr als jeder Spruch. Mehr als jeder Übergriff." Und weiter: "Rassismus ist keine Meinung. Gewalt ist kein Ventil."
