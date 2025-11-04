Comedy-Star von Rassisten zusammengeschlagen? "Du scheiss Schlitzauge!"

Berlin - Er füllt ganze Hallen, thematisiert auf humorvolle Art und Weise auch Alltagsrassismus. Was dem Comedian Tutty Tran (37) aber zugestoßen ist, ist mal so gar nicht zum Lachen! Der Neuköllner ist offenbar Opfer eines rassistischen Angriffs geworden.

Tutty Tran (37) wurde auf offener Straße zusammengeschlagen. © IMAGO / Gutschalk

"Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe", berichtet Tutty Tran (37).

Was genau vorgefallen ist, verrät der gebürtige Berliner nicht. Auch das Management erklärt nach TAG24-Anfrage, dass derzeit keine weiteren Details zu dem Angriff preisgeben werden, "zumal Übergriffe dieser Art ein ortsübergreifendes Thema sind".

Klar ist aber für Tutty Tran: "Das war purer Rassismus."

Wie so häufig startete es wohl zunächst mit einer Beleidigung. Eine Beleidigung, die er nicht zum ersten Mal ertragen musste. "Du scheiss Schlitzauge!", beginnt Tutty sein Statement. Ein Satz, den er in seinem Leben schon zu oft gehört habe. "Und jedes Mal ist einmal zu viel."

Der 37-Jährige versuchte noch, die Situation zu deeskalieren - erfolglos. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert", so der Deutsch-Vietnamese. "Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen."