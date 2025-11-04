Entführung endet mit Autounfall: Opfer will aus Auto springen

Berlin - Drei Männer sollen im August einen Mann im Berliner Norden entführt haben. Bei einer Autofahrt und einem Fluchtversuch des Opfers durch das Autofenster kam es allerdings zu einem Unfall und die Täter flohen.

Der Mann versuchte, aus dem Auto durch das offene Fenster zu entkommen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nun hat die Staatsanwaltschaft zwei der mutmaßlichen Täter im Alter von 38 und 43 Jahren wegen Geiselnahme und versuchter Nötigung angeklagt.

Am späten Abend des 7. August sollen die drei Männer ihr 39-jähriges Opfer mit einem Vorwand auf einem Supermarktparkplatz in der Bornholmer Straße in Pankow in ein Auto gelockt haben.

Dann sollen sie versucht haben, ihn zu Mitgliedern eines Clans zu bringen, so die Staatsanwaltschaft.

Außerdem sollen sie ihn mit dem Tod bedroht haben.