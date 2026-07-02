Berlin zum Anziehen: BVG-Motive kommen auf T-Shirts und Taschen

Berlin - Die BVG bringt gemeinsam mit dem japanischen Modeunternehmen Uniqlo erstmals eine Kollektion mit Motiven aus dem Berliner Nahverkehr heraus.

Die BVG startet eine limitierte Kollektion mit Uniqlo. © BVG/GUD.berlin

Kunden können ab Donnerstag im Uniqlo-Flagshipstore an der Tauentzienstraße T-Shirts und Tragetaschen mit exklusiven BVG-Designs individuell gestalten und direkt vor Ort bedrucken lassen, wie das Unternehmen mitteilte.



Die Zusammenarbeit basiert auf dem Uniqlo-Konzept "UTme!", mit dem sich Textilien personalisieren lassen. Für die Kooperation entwickelte die BVG eigene Motive, die Elemente des Berliner Nahverkehrs wie U-Bahnhofsschilder, Liniennetz oder Fahrgastinformationen aufgreifen und grafisch neu interpretieren.

Bekannte Stationsnamen werden dabei leicht verändert und mit neuen Berlin-Bezügen versehen.

Nach Angaben der BVG knüpft die Kooperation an frühere Projekte mit Partnern aus den Bereichen Mode, Sport und Lifestyle an. Die Kollektion ist bis Ende des Jahres erhältlich.