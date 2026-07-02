Berlin zum Anziehen: BVG-Motive kommen auf T-Shirts und Taschen
Berlin - Die BVG bringt gemeinsam mit dem japanischen Modeunternehmen Uniqlo erstmals eine Kollektion mit Motiven aus dem Berliner Nahverkehr heraus.
Kunden können ab Donnerstag im Uniqlo-Flagshipstore an der Tauentzienstraße T-Shirts und Tragetaschen mit exklusiven BVG-Designs individuell gestalten und direkt vor Ort bedrucken lassen, wie das Unternehmen mitteilte.
Die Zusammenarbeit basiert auf dem Uniqlo-Konzept "UTme!", mit dem sich Textilien personalisieren lassen. Für die Kooperation entwickelte die BVG eigene Motive, die Elemente des Berliner Nahverkehrs wie U-Bahnhofsschilder, Liniennetz oder Fahrgastinformationen aufgreifen und grafisch neu interpretieren.
Bekannte Stationsnamen werden dabei leicht verändert und mit neuen Berlin-Bezügen versehen.
Nach Angaben der BVG knüpft die Kooperation an frühere Projekte mit Partnern aus den Bereichen Mode, Sport und Lifestyle an. Die Kollektion ist bis Ende des Jahres erhältlich.
"Normalerweise tragen unsere Zeichen und Symbole Menschen durch Berlin. Jetzt können Berlinerinnen und Berliner sie selbst tragen", sagte BVG-Vertriebs- und Marketingleiterin Ineke Paulsen. Die Kollektion stehe für Verbindung, Vielfalt und die Identität der Hauptstadt.
Titelfoto: BVG/GUD.berlin