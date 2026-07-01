Konzert der Foo Fighters: Innenraum im Olympiastadion kurzzeitig geräumt

Berlin - Kurz vor dem Start des Konzerts der US-Rockband Foo Fighters im Olympiastadion Berlin wurde der komplette Innenraum überraschend geräumt.

Frontmann Dave Grohl (57) steht seit drei Jahrzehnten am Mikrofon der Band. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Aufgrund einer Gewitterwarnung wurden alle Besucher im Innenraum aufgefordert, den Bereich zu verlassen und sich auf die Tribünen zu begeben.

Das Gewitter ist inzwischen abgezogen, erwartet wird nur noch etwas Regen.

Der geplante Konzertstart der Foo Fighters um 19 Uhr für rund 65.000 Fans musste zwar kurzzeitig verschoben werden, inzwischen können die Zuschauer aber wieder zurück auf ihre Plätze.

Damit steht einem baldigen Start der Show nun offenbar nichts mehr im Weg.