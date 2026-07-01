Schwerer Unfall in Berlin: Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt

Berlin - Am Mittwochvormittag wurde in Wittenau eine Radfahrerin von einem Lkw angefahren und schwerst verletzt.

Der Unfallort Am Nordgraben/Ecke Oranienburger Straße wurde von der Polizei abgesperrt. © -/X/Polizei Berlin

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es durch einen Abbiegevorgang auf der Straße Am Nordgraben Ecke Oranienburger Straße zum Unfall. Die Radfahrerin erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Sie wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Eine weitere Person, die unter Schock stand, wurde vor Ort betreut und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.