Dürfen die das überhaupt? Mann geht nackt baden, Ordnungsamt nimmt ihm Klamotten weg!

Berlin - Warum klaut mir das Ordnungsamt die Klamotten, während ich nackt im See schwimme? Und warum setzt Berlin eigentlich Mülltonnen als Wahlurnen ein? Auch über solche Fragen hat im vergangenen Jahr der Petitionsausschuss des Landesparlaments beraten, wie der neue Tätigkeitsbericht belegt. Insgesamt gab es 1756 Eingaben empörter, besorgter oder hilfsbedürftiger Bürger – darunter auch einige skurrile und abseitige Fälle.

Für einen Mann endete sein Badespaß ohne Klamotten. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn

In einem Fall badete ein 60-Jähriger in einem Gewässer, wo das aber nicht erlaubt ist. Mitarbeiter des Ordnungsamtes beschlagnahmten daraufhin unbemerkt seine am Ufer abgelegten Sachen als "herrenlose Fundsache" – bis auf ein Handtuch und seine Schuhe. Der nur mit einem Handtuch bekleidete Mann machte die Ordnungshüter mit Unterstützung eines Zeugen in etwa 600 Metern Entfernung ausfindig und forderte eine Erklärung.

"Daraus entwickelte sich ein lang anhaltender Streit darüber, ob das Vorgehen des Ordnungsamtes sachgerecht war", wie der Ausschuss berichtete.

Der Ausschuss befand, dass das Ordnungsamt eingreifen müsse, wenn Naturschutzrecht verletzt werde oder bedeutende Fundstücke zu sichern seien. Allerdings: "Dennoch konnte der Ausschuss auch die Empörung des Petenten im Grundsatz nachvollziehen." Die Lösung des Problems? Er lud alle Beteiligten zu einem klärenden Gespräch ein.

Die Auseinandersetzung konnte gütlich beigelegt und ein Gerichtsverfahren einvernehmlich beendet werden.

Empört beschwerte sich ein Bürger beim Ausschuss darüber, dass in den Berliner Wahllokalen schwarze Mülltonnen als Wahlurnen eingesetzt werden. Solle angedeutet werden, dass seine Stimme "für die Tonne" sei, fragte er. Die Senatsverwaltung für Inneres räumte auf Anfrage des Ausschusses ein, dass es tatsächlich schon häufiger Beschwerden darüber gab. Diese werden demnach aber mittlerweile vor allem in Briefwahllokalen genutzt.