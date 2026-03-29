Berliner Halbmarathon: Er knackt den deutschen Rekord!

Berlin - Sonntag hieß es wieder: Halbmarathon in Berlin ! Zehntausende Läufer stürmten die Straßen. Die Sieger stehen nun fest - darunter auch ein Deutscher.

Amanal Petros (30) lief als bester Deutscher durch das Ziel. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Amanal Petros hat in deutscher Rekordzeit den dritten Platz beim Berliner Halbmarathon belegt. Der 30 Jahre alte Athlet von Hannover 96 überquerte nach 59:22 Minuten die Ziellinie, elf Sekunden hinter dem Sieger Andrea Kiptoo. Der Kenianer passierte mit seinem Landsmann und Pacemaker Dennis Kipkemoi zeitgleich das Ziel.

Der Berliner Kurs liegt Petros. Bereits vor einem Jahr hatte er als Dritter für einen deutschen Rekord gesorgt. Damals war er der erste deutsche Läufer, der mit 59:31 Minuten unter einer Stunde geblieben war.

Nun schaffte er wie erhofft erneut eine Rekordzeit. "Es war schwer, es war kalt und sehr windig", sagte Petros, der eine Zeit um 59:00 Minuten angepeilt hatte, "ich wollte den Europarekord angreifen, das hat leider nicht geklappt."

Internationale Bestzeiten blieben diesmal auch aufgrund der kühlen Temperaturen aus. Der Kenianer Eric Kiptanui hatte 2018 in 58:42 Minuten gewonnen, im vergangenen Jahr hatte die Äthiopierin Fotyen Tesfay nach 63:35 Minuten das Ziel erreicht.