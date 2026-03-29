Neue Verbindungen samt Langstrecken am BER: 155 Ziele warten auf Reisende

Schönefeld - Vom Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg aus können Flugreisende in diesem Sommer 155 Ziele in 55 Ländern erreichen.

Mallorca, Antalya und Großstädte sind laut BER unter den Top-Reisezielen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Sommerflugplan gilt seit Sonntag - manche Verbindungen gehen aber erst in den nächsten Wochen an den Start.

Von Juli bis Oktober bietet Air Canada neu ohne Zwischenstopp Reisen nach Montréal an. Mindestens dreimal pro Woche können Fluggäste dann von Berlin aus in die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt in Nordamerika reisen, wie der Flughafen mitteilte.

Eine weitere Kanada-Verbindung bietet die Linie Air Transat an: Vom 3. Mai an fliegt sie wie schon im Vorjahr dreimal pro Woche nach Toronto.

Auch die US-Metropole New York ist über den Sommer vom BER aus direkt erreichbar. Sowohl Delta Air Lines (ab Sonntag) als auch United Airlines (vom 1. Mai an) haben die Verbindung dem BER zufolge im Angebot.

Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober. In der Regel ist bis dahin deutlich mehr los am BER als in den Wintermonaten. "Mallorca und Antalya sowie die Städte Paris, Wien und Zürich stehen weiterhin ganz oben auf der Liste der Top-Reiseziele ab BER", hieß es.