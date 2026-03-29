Berliner XJazz-Festival abgesagt: Kann das Event dieses Jahr noch stattfinden?

Berlin - Seit 2014 lockt das renommierte Festival Jazzfans aus aller Welt nach Berlin und bietet lokalen Künstlern die Chance, sich international zu präsentieren. Doch in diesem Mai fällt das "XJazz" überraschend aus. Wie geht es jetzt weiter?

Das XJazz-Festival ist in Berlin seit 2014 eigentlich ein fester Bestandteil der Jazzszene. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Im Februar wurde bekannt, dass das XJazz in diesem Jahr keine Förderung erhält, obwohl eigentlich 200.000 Euro im Haushalt vorgesehen waren. Die Senatsverwaltung für Kultur begründete die Streichung mit Verstößen bei den Verwendungsnachweisen und ausstehenden Rückforderungen.

Festivalgründer Sebastian Studnitzky erklärte nun gegenüber dem RBB, dass das "XJazz" ohne Förderung im Mai kurzfristig nicht umsetzbar war. "Zwei Monate vor dem Festival 200.000 Euro aus dem Budget zu streichen, geht einfach nicht", so der Jazzmusiker.

Die Organisatoren planen jetzt, das Festival zu verschieben. Gründer Studnitzky erklärt, das Hauptfestival soll in den Herbst verlegt werden, während die bereits gebuchten Acts im Mai als einzelne Konzerte auftreten.

Doch die Senatsverwaltung betont gegenüber dem rbb, dass wegen offener Rückforderungen aus 2024 derzeit keine Förderung ausgezahlt werden kann.