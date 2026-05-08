Berliner Neptunbrunnen wird komplett saniert: Umbau kostet mehr als eine Million Euro

Berlin - Der Berliner Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus wird umfassend saniert. Bis Ende 2026 sollen Becken, Technik und Bronzefiguren des Wahrzeichens erneuert werden.

Seit 1969 steht der Neptunbrunnen an seinem heutigen Standort vor dem Roten Rathaus. © Jens Kalaene/dpa

Wie das Bezirksamt Mitte mitteilt, haben die Arbeiten bereits begonnen. Der historische Brunnen ist derzeit komplett eingerüstet.

In den kommenden Monaten sollen mehrere Fachfirmen und Restauratoren das Wasserspiel erneuern. Geplant sind unter anderem eine neue Abdichtung, ein saniertes Brunnenbecken sowie moderne Brunnentechnik. Auch die Granitumrandung wird gereinigt und neu verfugt.

Besonders aufwendig sind die denkmalgerechte Restaurierung und Konservierung des Neptunfelsens sowie der bekannten Bronzefiguren. Der Aufwand soll sich jedoch lohnen, damit der Brunnen langfristig als Berliner Anziehungspunkt erhalten bleibt.

Die Kosten für die Arbeiten liegen laut Bezirk bei rund 1,2 Millionen Euro. Fertig werden soll die Sanierung bis Ende 2026.