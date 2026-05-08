Berliner SPD wählt neue Doppelspitze: Gibt es Streit ums Wahlprogramm?

Berlin - Die Berliner SPD will bei ihrem Parteitag einen neuen Landesvorstand wählen.

Steffen Krach (46) und Bettina König (47) stehen als neue SPD-Doppelspitze in Berlin bereit. © Christophe Gateau/dpa

Nominiert als Landesvorsitzende sind der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl Steffen Krach (46) und die Abgeordnete Bettina König (47).

Ihre Wahl gilt als praktisch sicher. Interessant dürfte aber werden, wie viel Zustimmung sie angesichts schlechter Umfragewerte für die Partei bekommen. Bei der Fortsetzung des Parteitags in Berlin-Mitte zu dem rund 250 Delegierte erwartet werden, steht am Samstag die Beratung des Parteiprogramms im Mittelpunkt.

Die meisten Themen gelten parteiintern als unstrittig. Unter anderem bei der Enteignung großer Wohnungsunternehmen dürfte es aber Diskussionen geben.

Im vergangenen Jahr hatten die Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini (51) und Martin Hikel (40) überraschend ihren Rückzug für Ende November 2025 erklärt und ihre Entscheidung mit mangelndem Rückhalt in der Partei begründet.

Der frühere Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Krach, derzeit offiziell noch Regionspräsident in Hannover, ist im November einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt worden.