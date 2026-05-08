08.05.2026 08:44 Keine Lust auf Ruhestand: Diese Bibliothekarin will 5400 Kilometer durch Berlin laufen

Langeweile kam für Renate Zimmermann nicht infrage. Statt die Füße hochzulegen, hat sich die ehemalige Bibliothekarin vorgenommen, ganz Berlin zu durchqueren.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Langeweile kam für Renate Zimmermann (66) nicht infrage. Statt die Füße hochzulegen, hat sich die ehemalige Bibliothekarin vorgenommen, ganz Berlin zu durchqueren.

Renate Zimmermann (66) ist auf Instagram unter dem Profilnamen "bibliothekarin.laeuft" aktiv. © TAG24/Marlen Rothenburg TAG24 trifft sie im Bezirk Steglitz für ihre geplante Route durch den Ortsteil Lichterfelde. Bevor es losgeht, aktiviert Zimmermann ihren GPS-Tracker. Handy und Powerbank sind ihre wichtigste Ausrüstung. Wir laufen los - doch immer wieder hält sie an, dokumentiert Gebäude, Straßenzüge und Details. Alles fließt später in ihren Tagesbericht ein. Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Projekt entstand eher zufällig. "Ich hatte ein sehr aktives Berufsleben, eigentlich rund um die Uhr", erzählt die Berlinerin. "Die Vorstellung, gar keine Aufgabe mehr zu haben, fand ich sehr gruselig." Berlin Bewohnerin alarmiert Polizei: Einbrecher auf frischer Tat ertappt Dann las sie von einem jungen Mann, der alle Straßen New Yorks abgelaufen war. "Da habe ich gedacht: Das ist die Idee. Berlin wollte ich schon immer mal komplett kennenlernen, habe aber nie gewusst, wie ich das anstellen soll." Heute sagt sie: "Ich bin so glücklich über diese Idee." Das Projekt hält sie körperlich fit und gibt ihr zugleich die Möglichkeit, weiterhin zu schreiben.

Keine Straße wird ausgelassen

Renate Zimmermann überlässt nichts dem Zufall: Neben der digitalen Karte führt sie alle Straßen auch handschriftlich. © TAG24/Marlen Rothenburg Zimmermann geht ihre Herausforderung strukturiert an. Auf ausgedruckten Karten markiert sie ihre Tagesrouten, orientiert sich an Ortsteilgrenzen und Hauptstraßen. "Ich habe zwar auch alles auf dem Handy, aber ich habe immer einen Plan auf Papier." Pro Tour legt die 66-Jährige bis zu 25 Kilometer zurück, oft ist sie sechs bis acht Stunden unterwegs. Dabei achtet sie genau darauf, keine Straße auszulassen - selbst wenn das bedeutet, noch einmal umzukehren. Ihre Tracking-App zeigt ihr, welche Straßen noch fehlen. Zusätzlich hat sie einen Zettel, auf dem sie handschriftlich vermerkt, wo sie abbiegen muss. Berlin Berliner SPD wählt neue Doppelspitze: Gibt es Streit ums Wahlprogramm? Auf ihren Wegen entdeckt sie Berlin immer wieder neu. "Oft merke ich erst hinterher, an welchem bedeutenden Ort ich vorbeigekommen bin", sagt sie. Die in Marzahn lebende Ruheständlerin ist selten allein. Freunde und Bekannte begleiten sie regelmäßig, manchmal auch Fremde, die sich vorab melden. Über soziale Netzwerke haben sich bereits zahlreiche Kontakte ergeben. "Es ist vielleicht übertrieben", sagt sie, "aber ich denke, dass ich die Leute verbinde." Angst habe sie auf ihren Touren nie. Im Gegenteil: Ihre Begegnungen seien bislang durchweg freundlich gewesen.

Ein Projekt für Jahre