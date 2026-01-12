Berliner S-Bahn-Chaos: Verspätungen auf mehreren Linien wegen Reparaturen

Witterungsbedingte Reparaturen an drei S-Bahn-Stationen sorgen am Montagmorgen in Berlin für Verspätungen und einen eingeschränkten Fahrplan.

Von Marlen Rothenburg

Schnee und Kälte verzögern den Betrieb auf mehreren Berliner S-Bahn-Linien.  © Soeren Stache/dpa

Betroffen sind die Stationen Westkreuz, Grunewald und Teltow Stadt, teilte die S-Bahn Berlin mit.

Details, warum die Arbeiten nötig wurden, wurden nicht genannt. In der Hauptstadt herrschen seit Tagen eisige Temperaturen und Schneefall.

Auf den Linien S3, S5, S7, S9, S25 und S26 kommt es zu Verzögerungen.

Die S3 fährt zwischen Warschauer Straße und Charlottenburg nur alle 20 Minuten.

Die S5 verkehrt derzeit nur bis Charlottenburg. Fahrgäste zwischen Charlottenburg und Westkreuz müssen auf die Linien S3, S7 oder S9 ausweichen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

