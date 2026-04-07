Berliner SPD-Spitzenkandidat auf offener Straße bedroht: "Willst Du eine Waffe am Kopf haben?"

Berlin - Bei einem Wahlkampf-Einsatz des Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach (46) hat es einen Zwischenfall gegeben.

Steffen Krach (46) erstatttete direkt Anzeige gegen den Mann. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben von Krachs Sprecher verteilten der Politiker und einige weitere SPD-Mitglieder vor einem Einkaufszentrum in der Schlossstraße in Steglitz Flyer an Passanten, als ein Mann ihn anpöbelte.

Nach einiger Zeit sei der Mann auf Krach zugegangen und habe gesagt: "Willst Du eine Waffe am Kopf haben?" Als er in eine Tasche seiner Jacke gegriffen habe, sei ein Begleiter Krachs dazwischengegangen und habe den Mann zu Boden geworfen. Zuvor hatte "Bild" über den Vorfall berichtet.

Eine Polizeistreife in der Nähe sei schnell vor Ort gewesen und habe sich im weiteren Verlauf um den Mann gekümmert, so der Sprecher weiter. Zu Schaden gekommen sei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Krach habe gegen den Mann noch am Ort des Geschehens Anzeige wegen Beleidigung erstattet und seinen Wahlkampf dann fortgesetzt.

Das Lagezentrum der Berliner Polizei bestätigte auf Anfrage eine Auseinandersetzung in der Schlossstraße am Nachmittag. Ob dabei tatsächlich ein politischer Hintergrund vorliege, müsse noch geklärt werden.