Berliner Staatsanwaltschaft verstärkt den Kampf gegen Organisierte Kriminalität

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin will mit der neuen Ermittlungsgruppe "Telum" die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) verstärken.

Die Polizei Berlin registrierte im Jahr 2025 zunehmend gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Dort sollen mehrere erfahrene Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus dem Bereich der OK-Bekämpfung eingesetzt werden, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

Bei der Berliner Polizei gibt es bereits die Sondereinheit "Ferrum". Sie wurde Ende vergangenen Jahres eingerichtet. Hintergrund waren wiederholte Straftaten gegen türkisch-kurdische Gewerbetreibende, insbesondere Schüsse auf deren Lokale durch mutmaßlich türkisch-kurdische Mitglieder der organisierten Kriminalität.

Die "Ferrum"-Einheit ging seitdem mit umfangreichen Razzien gegen gewalttätige Banden vor. In jüngster Vergangenheit kam es zu weiteren vergleichbaren Straftaten. Die Zahl entsprechender Verfahren bei der Staatsanwaltschaft steigt an.

Deshalb sei die Entscheidung gefallen, den Bereich für die OK-Bekämpfung zu verstärken, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die neue Ermittlungsgruppe "Telum" soll ausschließlich die zu erwartenden Ermittlungsverfahren aus der Sondereinheit "Ferrum" bearbeiten. Parallel zum Aufbau der Ermittlungsgruppe soll die zuständige OK-Spezialabteilung personell verstärkt werden.