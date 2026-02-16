Berlins Ex-Bürgermeister Michael Müller: "Ich wache nicht morgens auf und weine"

Der frühere Regierende Bürgermeister ist Pensionär und spricht darüber, was er vermisst - und wovor er Angst hatte.

Von Andreas Heimann



Berlin - Vor einem Jahr scheiterte Michael Müller (61) bei der Bundestagswahl. Seitdem ist der frühere Regierende Bürgermeister Pensionär - und hat doch nicht ganz mit der Politik abgeschlossen. Nun spricht er darüber, was er vermisst - und wovor er Angst hatte.

Mehr als 25 Jahre war Michael Müller (61) in der Berliner Landespolitik aktiv: SPD-Fraktionschef, Senator, von 2014 bis 2021 als Nachfolger von Klaus Wowereit Regierender Bürgermeister, danach Bundestagsabgeordneter. © Fabian Sommer/dpa Dass Abgeordnete den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen, kommt vor. Ungewöhnlich ist allerdings, das Wahlkreisbüro trotzdem zu behalten. Michael Müller macht genau das.



Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, der bis zur Wahl für die SPD im Bundestag saß, nennt seine Räume in Charlottenburg nun "Setzerei" - ein Ort, an dem man zusammenkommt, um sich zusammenzusetzen und zu diskutieren. An der Tür steht: "Politik, Kultur, Gespräche". "Ich bin Pensionär. So ist es nun mal", sagt Müller. Seine Aufgabe als Regierender Bürgermeister war für ihn "eine tolle Zeit und ein sehr privilegiertes Arbeiten". Heute genießt er die Freiheit. Früher wurde er morgens abgeholt, der Tag war bis 23 Uhr durchgetaktet. "Jetzt schlafe ich auch mal aus, lese Zeitung und fahre später ins Büro."

Von der SPD abgesägt: "zu alt, zu weiß, zu rechts"