Berlins größte Silvesterparty: Tausende feiern am Brandenburger Tor

Berlin - Mit DJs, Lichtshow und einem siebenminütigen Feuerwerk haben 25.000 Menschen bei der mega Silvesterparty in Berlin das neue Jahr begrüßt – unter strengen Sicherheitsauflagen und ohne Live-Bands.

Ein siebenminütiges Feuerwerk erleuchtete das Brandenburger Tor. © Britta Pedersen/dpa

Berliner sowie Touristen haben die Silvesternacht bei der offiziellen Party am Brandenburger Tor gefeiert. Bereits Stunden vor Mitternacht bildeten sich lange Schlangen an den Eingängen der abgesperrten Veranstaltungsfläche.

Taschen und Tickets wurden kontrolliert, denn aus Sicherheitsgründen war die Zahl der Gäste begrenzt: 25.000 kostenlose Eintrittskarten standen zur Verfügung und waren schnell vergeben.

Gefeiert wurde auf der westlichen Seite des Brandenburger Tors, auf dem Platz des 18. März. Um Mitternacht erleuchtete ein siebenminütiges Feuerwerk den Himmel über dem Pariser Platz, während zahlreiche private Feuerwerke die Umgebung erhellten.

Die Stimmung blieb trotz der winterlichen Kälte ausgelassen. DJs sorgten ab etwa 22 Uhr für Musik, das Brandenburger Tor wurde mit einer aufwendigen Lichtshow in Szene gesetzt, viele Besucher tanzten. Unter den Gästen waren Menschen aller Altersklassen, darunter Familien, Paare und Gruppen aus dem In- und Ausland.