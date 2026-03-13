Blackout in Berlin: Stromausfall legt diese Straßen lahm

Am Freitag sind einige Berliner mal wieder ohne Strom. Betroffen sind Teile des Bezirks Pankow sowie des Ortsteils Niederschönhausen.

Von Laura Voigt

Einige Haushalte in Berlin-Pankow haben am Freitag keinen Strom. (Symbolfoto)
Einige Haushalte in Berlin-Pankow haben am Freitag keinen Strom. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Stromnetz Berlin kommt in den beiden Ortsteilen bislang kein Strom aus den Leitungen.

Das Problem soll jedoch bis circa 13 Uhr wieder behoben sein.

Betroffen sind unter anderem die Berliner Straße, Breite Straße und Hermann-Hesse-Straße.

Auch die Mühlenstraße, Schulstraße, Wollankstraße und umliegenden Bereiche müssen auf Strom verzichten.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Stromausfällen in Berlin. Zuletzt am Dienstag in Teilen von Berlin-Mitte.

