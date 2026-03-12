Gratis-Blumen: In Berlin erblühen 50.000 Tulpen auf dem Breitscheidplatz

Berlin - Am kommenden Samstag verwandelt sich der Breitscheidplatz in Berlin -Charlottenburg in ein buntes Blumenmeer.

Zum zweiten Mal findet auf dem Breitscheidplatz der "Tulip Day" statt. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

In dem Pop-up-Garten mit rund 50.000 Tulpen dürfen Besucher die Blumen nicht nur bewundern, sondern auch pflücken und nach Hause mitnehmen.

Der Tulpentag wird von der Niederlande-Botschaft mitorganisiert und ist ein Geschenk der niederländischen Tulpengärtner an die Stadt Berlin. "Ein Stück Frühling aus Holland", heißt es von den Veranstaltern, die mit der Aktion Farbe und Freude in die City West bringen wollen.

Das Motto 2026 lautet "United in Bloom!" - eine Botschaft, die zeigt, wie Tulpen Menschen verbinden und Emotionen wecken.

Der Tulpengarten öffnet bereits um 11 Uhr für Besucher, das eigentliche Tulpenpflücken beginnt ab 12 Uhr.