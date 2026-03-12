Gratis-Blumen: In Berlin erblühen 50.000 Tulpen auf dem Breitscheidplatz
Berlin - Am kommenden Samstag verwandelt sich der Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg in ein buntes Blumenmeer.
In dem Pop-up-Garten mit rund 50.000 Tulpen dürfen Besucher die Blumen nicht nur bewundern, sondern auch pflücken und nach Hause mitnehmen.
Der Tulpentag wird von der Niederlande-Botschaft mitorganisiert und ist ein Geschenk der niederländischen Tulpengärtner an die Stadt Berlin. "Ein Stück Frühling aus Holland", heißt es von den Veranstaltern, die mit der Aktion Farbe und Freude in die City West bringen wollen.
Das Motto 2026 lautet "United in Bloom!" - eine Botschaft, die zeigt, wie Tulpen Menschen verbinden und Emotionen wecken.
Der Tulpengarten öffnet bereits um 11 Uhr für Besucher, das eigentliche Tulpenpflücken beginnt ab 12 Uhr.
Event mit Tradition
Ursprünglich stammt der Tulip Day aus den Niederlanden, wo jedes Jahr in Amsterdam große Pflückgärten aufgebaut werden. Die Niederlande gelten als weltweit größter Tulpenproduzent und exportieren jährlich Milliarden Schnitt-Tulpen.
Auch in Berlin erfreut sich der Tulip Day zunehmender Beliebtheit: Tausende Berliner und Touristen kommen jedes Jahr, um durch das farbenfrohe Feld zu spazieren, Fotos zu machen und sich ihren eigenen Strauß zu pflücken. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte früh vor Ort sein, um noch Tulpen zu ergattern.
Der Eintritt zum Event ist kostenlos - ein perfekter Start in den Frühling für die ganze Stadt.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa